Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

22.03.2022 15:17

Son dakika haberine göre SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan özel kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ceydan Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları şüphe üzerine durumu yurt görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

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Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ÜNİVERSİTELİ CEYDA, YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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