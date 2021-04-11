Son dakika haberi... Üniversiteli Feride Nur, hem yatağa bağımlı ninesine hem annesiz kalmış kuzuya bakıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Üniversiteli Feride Nur, hem yatağa bağımlı ninesine hem annesiz kalmış kuzuya bakıyor

11.04.2021 11:35
Son dakika haberi... Üniversiteli Feride Nur, hem yatağa bağımlı ninesine hem annesiz kalmış kuzuya bakıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden üniversite öğrencisi Feride Nur Akça, yatağa bağımlı ninesi ile ona can yoldaşı olması için eve aldığı kuzuya şefkatle bakıyor.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden üniversite öğrencisi Feride Nur Akça, yatağa bağımlı ninesi ile ona can yoldaşı olması için eve aldığı kuzuya şefkatle bakıyor.

İlçenin kırsal Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Seviye Yılmaz, dört yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale geldi.

Sol tarafını hiç kullanamayan, sağ tarafını da kısmen hareket ettirebilen Yılmaz'a, kızı Dudu Akça evinde bakmaya başladı.

Annesinin bakımı konusunda diğer kardeşleri ve eşi Aziz'den de yardım alan Dudu Akça'ya bir destek de Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Feride Nur'dan geldi.

İmkanları daha iyi olmasına rağmen üniversite okuduğu şehirde kalmak yerine anneannesine bakmak için dönen Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümü son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Feride Nur Akça, ninesinin bakımını tamamen üstlendi.

Hayvanları çok seven ninesinin, zamanla çok sıkılmaya başladığını gören Akça, doğumdan hemen sonra annesi ölen kuzuyu da eve almak istedi. Fikrini paylaştığı ailesini ikna eden Akça, kısa süre sonra kuzuyu da eve aldı.

Hem ninesinin hem de Pakize adı verilen dört aylık kuzunun yemesinden içmesine, temizliğinden bakımına kadar her şeyiyle adeta bir bebek gibi ilgilenen Akça, yaptığı duyarlı davranışla başta ninesi olmak üzere herkesin gönlünde taht kurdu.

Yılmaz'ın yatağında uyuyan Pakize, yaşlı kadınının yanından hiç ayrılmıyor.

Pakize ile ninesi yol arkadaşı oldu

Feride Nur Akça, AA muhabirine, bakımıyla severek ilgilendiği ninesinin mutluluğu için hep bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Sürekli yatakta olduğu için ninesinin çok sıkıldığını görünce en az onun kadar üzüldüğünü aktaran Akça, anneannesinin hayvan sevgisi aklına geldiğini dile getirdi.

Akça, ninesinin rahatsızlığından önce kuzularla hep dağlarda dolaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Zaman zaman ailemin de desteğiyle onu dışarı çıkartıp hayvanları gösteriyordum ama bunun yeterli olmadığını gördüm. Anneannem gün geçtikçe daha kötü oldu. Eskiyi özlüyor. Pakize'yi eve aldık, ona süt verdik. Bazen ninemin baş acunda, ayak ucunda uyuyor. Anneannem de onu çok seviyor. Pakize ninemin yol arkadaşı oldu. Ben gidince kuzu bazen meliyor. Ninem kuzuya 'Pakize ben buradayım korkma' diyor. Bazen kuzuyu dışarıya çıkardığımızda ninem 'Kuzu nereye gitti?' diye soruyor. Gözünün önünden ayırmak istemiyor. Ninem yattığı yerden 'Pakize' diye sesleniyor. Ninem de kuzuya çok alıştı. Her ikisi de benim kuzum oldu. Çok seviyorum onları."

Pakize'yi dışarıdaki kuzuların yanına bıraktıklarında hemen içeriye girmek istediğini anlatan Akça, geceleri kalkıp hem ninesiyle hem de Pakize ile ilgilendiğini kaydetti.

Ninesinin mutluluğunun her şeye değer olduğunu vurgulayan Akça, "Salgın sürecinde hem Pakize'ye bakmış olduk hem de anneannem eski günlerini yad etti." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Üniversiteli Feride Nur, hem yatağa bağımlı ninesine hem annesiz kalmış kuzuya bakıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak         
09:48
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı         
00:33
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
22:40
İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti         
18:45
Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı         
15:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 11:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Üniversiteli Feride Nur, hem yatağa bağımlı ninesine hem annesiz kalmış kuzuya bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei