Son dakika haberi | Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis-ARŞİV - Son Dakika

Son dakika haberi | Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis-ARŞİV

Son dakika güncel haberi... Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün (21) üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davada...

Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

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ANKARA'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük'ün (21) üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sürücü Tahir Kepenek, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 Kasım 2018'de kampüs içinde meydana gelen kazada, Tahir Kepenek yönetimindeki 06 GJ 429 plakalı ODTÜ İç Hizmetler'e ait kamyonetin yana açılan kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük'e çarptı. Kütük, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan kamyonet şoförü Tahir Kepenek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada kusurlu olduğu saptanan Tahir Kepenek hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kepenek, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kepenek hazır bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada savunması sorulan Kepenek, suçsuz olduğunu, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kepenek, yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu Kepenek, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA,


İrem Kütük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis-ARŞİV - Son Dakika

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