Son dakika haberi... Üniversiteli kızlar, yurtta açılan kursla geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Üniversiteli kızlar, yurtta açılan kursla geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor

31.03.2022 11:22
Son dakika haberi... Üniversiteli kızlar, yurtta açılan kursla geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda açılan el işi kurslarına katılan üniversitede okuyan kız öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda açılan el işi kurslarına katılan üniversitede okuyan kız öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geliştirilen proje kapsamında devlet yurtlarında açılan 20'yi aşkın kursta öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı dallarda eğitim veriliyor.

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen eğitmenler tarafından ücretsiz verilen kurslar arasında yoğunluğu geleneksel el sanatları oluşturuyor.

Sare Ana Kız Öğrenci Yurdu bünyesinde açılan kurslarda filografi, tel kırma, ahşap yakma, kanaviçe, örgü, ebru, rölyef, iğne, boyama, hat gibi geleneksel Türk el sanatlarının yapımını öğrenen genç kızlar, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatları gelecek kuşaklara aktaracak.

"Kurslar sayesinde kendimizi mental olarak daha rahatlamış hissediyoruz"

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Eylem Çakabay, AA muhabirine, açılan kursları öğrencilerin derslerden arta kalan boş vakitlerini daha verimli değerlendirebilmeleri açısından büyük bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Böyle bir imkanları olmadan önce boş vaktinin büyük bir bölümünü cep telefonu ya da bilgisayarın başında sosyal medya ile uğraşarak geçirdiğini ifade eden Çakabay, şöyle devam etti:

"Okulda veri akışıyla günümüz geçiyor. Sosyal medya ile uğraşırken zihnimiz yine birçok veri akışına maruz kalıyor. Bundan dolayı zihinsel olarak daha fazla yorulduğumuzdan derslerimize motive olamıyorduk. Kursta arkadaşlarımız ve hocalarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Yeni şeyler öğrendiğimiz kurslar sayesinde biraz olsun derslerimizden uzak kaldığımız için kendimizi mental olarak daha rahatlamış hissediyoruz."

Kursun okuldaki derslerini olumlu etkilediğini aktaran Çakabay, ders notlarına olumlu yansıdığını belirtti.

"Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaparak sanki geçmişle günümüz arasında bir bağ kurduğumuzu hissediyorum. Mesela kanaviçe yapmayı önceden bilmezdim. Kanaviçe yaparak ve bunları modern motiflerle günümüze uyarlayarak geçmişle bağlantımızı koparmıyoruz ve bu bizim ufkumuzu ve milli duygularımızı artırıyor." diyen Çabay, kurs sayesinde hayal güçlerinin de genişlemesini sağladığını kaydetti.

"Daha önce boş vakitlerimi kötü harcıyor gibi hissediyordum"

İletişim Fakültesi öğrencisi Şükran Kancak ise kurslarda öğrendikleri el sanatları ile birbirinden güzel ürünler yaptıklarını ve açtıkları sergiler aracılığıyla geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımına katkı sunduklarını dile getirdi.

Kurs sayesinde eğitim hayatının daha güzel geçtiğini aktaran Kancak, "Daha önce boş vakitlerimi kötü harcıyor gibi hissediyordum ama kurslara katılmaya başladıktan bu durum değişti." diye konuştu.

Kurs ortamının çok güzel olduğunu, bir çok el sanatlarının teknikleri öğrendiklerini bildiren Kancak, öğrendiklerini çevresindeki insanlara da aktarmayı amaçladığını anlattı.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Koyuncu da antrenmanların ve derslerin vermiş olduğu bedensel ve zihinsel yorgunluğu kurslara katılarak giderdiğini, bu sayede derslerine daha iyi adapte olduğunu söyledi.

Antidepresan etkisi var

El Sanatları Öğretmeni Pınar Kulunalp ise yapılan araştırmalarda geleneksel el sanatlarının rahatlatıcı, konsantrasyon problemlerini çözme, kaygı azaltıcı ve mutluluk verici gibi etkilerinin olduğunu aktardı.

Kulunalp, "Kızlarımıza kurslarımız terapi gibi geliyor. Öğrencilerimizden iğne kullanmayı bilmeyenler vardı. Buraya geldikten sonra farklı el sanatlarını öğrenmeye ve kendilerini daha huzurlu hissetmeye başladılar. Sadece tüketen değil aynı zaman üreten bireyler oldular, yaptıkları işleri çok güzel değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler talep gösteriyor

Yurt yetkilisi Gamze Aytimur da öğrencilerin kişisel becerilerinin gelişmesi, sosyalleşmeleri ve boş vakitlerini daha kaliteli değerlendirmeleri için ücretsiz kurs hizmeti verdiklerini kaydetti.

El sanatları kursuna öğrencilerin büyük bir talep gösterdiğini ifade eden Aytimur, "Öğrencilerimizin daha verimli zaman geçirmeleri, üniversite hayatı içerisinde kurslarda daha iyi eğitim alıp kendilerini geliştirmeleri ve üniversiteden sonraki hayata daha kolay adapte olmaları için kurslarımızda eğitim veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Üniversiteli kızlar, yurtta açılan kursla geleneksel Türk el sanatlarını öğreniyor - Son Dakika


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