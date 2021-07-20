Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu - Son Dakika

BURSA'da, üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Tütüncü'nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu. Kıyıya çıkarılan Tütüncü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.