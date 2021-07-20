Üye Girişi
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu

20.07.2021 17:52
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu, System.String[]

Son dakika haberi... BURSA'da, üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu.

BURSA'da, üniversite öğrencisi Ömer Tütüncü (20), yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde boğuldu. Polis dalgıçlar, Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıklıkta buldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenicisi Ömer Tütüncü ve arkadaşı İbrahim Abdulsatdar Ahmet, saat 14.00 sıralarında, yüzmek için Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkisinden İznik Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Tütüncü'nün gözden kaybolması üzerine arkadaşı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi. Göle giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Tütüncü'nün cansız bedenini kıyıdan 10 metre açıkta ve yaklaşık 10 metre derinlikte buldu. Kıyıya çıkarılan Tütüncü'nün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu
Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu

Üniversite, İznik Gölü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı 17:48 Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede 17:44 Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı 16:37 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
Bayram üzücü başladı! D-100'deki feci kazada araç ortadan ikiye bölündü, 6 kişi yaralandı 16:21 Bayram üzücü başladı! D-100'deki feci kazada araç ortadan ikiye bölündü, 6 kişi yaralandı Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar 16:10 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım 15:39 Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı 15:10 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı

Son Dakika Haberleri
17:48 Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
17:44 Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede
17:37 Sahibinden kaçan kurbanlık dana denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
17:25 Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddiasını reddetmişti! Adli tıp raporu babayı doğruladı
17:16 Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
16:54 Everton'da forma giyen futbolcu hakkında istismar iddiası! Sözleşmesi askıya alındı
16:52 Uzman isim uyardı: Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
16:36 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
16:09 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar
16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış         
17:54
Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı         
17:48
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü         
17:01
Karasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası Karasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası         
16:31
Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar         
16:19
Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar         
16:05
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı         
15:52
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 18:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Üniversiteli Ömer, İznik Gölü'nde boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement