Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası

07.04.2021 13:34
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası, System.String[]

Son dakika haber... İzmir'in Bayraklı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı Simay Karadumanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı Simay Karadumanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gören çevre sakinleri kaza ile ilgili, yıkım nedeniyle yolu izinsiz kapatıp trafiği karşı yönde verdiklerini öne sürdükleri inşaat firmasını suçladı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Simay Karadumanlı'ya (26) yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Simay Karadumanlı'nın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kızını o halde gören babası şoka girdi

Kaza sonrası sesleri duyup dışarı çıktıklarını söyleyen çevre esnaflarından Hatice Kahraman, kızının kaza geçirdiğini gören babasının şoka girdiğini söyledi. Kahraman, "Kaza anını görmedik ama sesi duyup, yerde yatan kızı görünce yardıma koştuk. Muhtemelen kafasını kaldırıma çarptığı için kanlar içerisindeydi. Daha sonra bu çevrede oturan 112 personeli bir komşumuzu çağırdık; o geldi burada kendisine kalp masajı yaptı 15 dakika boyunca. Daha sonra da ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürmüşler. Babasıyla birlikte kiralık ev bakmak için bu tarafa gelmişler. Babası da kızını o halde görünce şoka girdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış" diye konuştu.

Kazadan hemen sonra kapattıkları yolu açtılar

Yıkım nedeniyle inşaat firmasının yolu kapattığını ve trafiğin tek yön olması gereken yerden çift yönlü verildiğini öne süren Gülcan Dor isimli esnaf da duruma tepki gösterdi. Dor, "Karşı şeritte yol kapalıydı. Tek yön olan bu tarafı, gidiş geliş olmasına sebep oldu. Kazada hayatını kaybeden bayan da muhtemelen karşıdan karşıya geçecekti. Ters yönden gelmek zorunda kalan dolmuşu görmedi muhtemelen. Biz de sese koşturduk. 112 personeli komşumuz ambulans gelene kadar 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Sonra vefat ettiğini öğrendik hastanede. Yıkımdan dolayı hiç bir önlem alınmadı. Dün gerçekleşen kazadan hemen sonra kapattıkları yolu açtılar. 3 gündür burada böyle bir manzara vardı" açıklamasında bulundu.

Bir başka minibüs sürücüsü de yolun kapatıldığını söyledi

Kaza yapan minibüsle aynı hatta çalışan bir başka minibüs şoförü İlker Yaman ise "Sürücü, öyle çok hızlı kullanan bir arkadaşımız değildi. Bu bina yıkımından dolayı yolu kapatma izni almadılar sanırım ve bu tek yön yolu, gidiş dönüş olarak kullanılmasına sebep oldular. Biz de bu sebepten herhangi bir kuruma başvurmadık; bu da bizim hatamız. Minibüs şoförü arkadaşımız ters yönden gelmiş. Vefat eden arkadaşımızın da kulağında kulaklık varmış. Karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsü görmemiş. Böyle elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık ne yazık ki" diye konuştu.

Öte yandan kaza sebebiyle minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde "Bir anda önüme çıktı, durmadım" dediği öğrenildi. Acı kazada hayatını kaybeden Simay Karadumanlı'nın cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Karadumanlı'nın cenazesinin Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası
Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası

Minibüs, İzmir, Vefat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika


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