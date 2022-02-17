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Son dakika haberi! Ünlü Fransız rapçi, ülkesinde atışan cumhurbaşkanı adaylarını rapçilere benzetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Ünlü Fransız rapçi, ülkesinde atışan cumhurbaşkanı adaylarını rapçilere benzetti

17.02.2022 20:20
Son dakika haberi! Ünlü Fransız rapçi, ülkesinde atışan cumhurbaşkanı adaylarını rapçilere benzetti

Son dakika gündem haberi... Fransa'da Fianso lakabıyla tanınan rapçi Sofiane Zermani, ülkede cumhurbaşkanı seçimi kampanyasındaki adayların rap sanatçıları gibi sürekli birbirlerine "sataştıklarını" söyledi.

Fransa'da Fianso lakabıyla tanınan rapçi Sofiane Zermani, ülkede cumhurbaşkanı seçimi kampanyasındaki adayların rap sanatçıları gibi sürekli birbirlerine "sataştıklarını" söyledi.

France Inter radyosunun konuğu olan Cezayir asıllı Fransız Zermani, ülkede nisanda gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim kampanyalarında toplum yararının gözetilmediğini belirten Zermani, cumhurbaşkanı adaylarını kastederek, "Sanki karşımda rapçi görüyorum. Tüm gün birbirlerine sataşıp klip çekiyorlar. Sosyal medyaya bağımlılar. Daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Medya, seçimi bir spor müsabakası gibi sunuyor

Zermani, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kimlik tartışmalarının ön plana çıkmasının hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek, bu süreçte saldırganlığın had safhada olduğuna dikkati çekti.

Medyanın da seçim tartışmalarını maç veya dövüş programı tarzında sunduğu eleştirisini dile getiren Zermani, her şeye rağmen gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde halka sandığa gitme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un henüz adaylığını açıklamadığı Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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cumhurbaşkanı, France Inter, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ünlü Fransız rapçi, ülkesinde atışan cumhurbaşkanı adaylarını rapçilere benzetti - Son Dakika


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