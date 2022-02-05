Üye Girişi
Son dakika haberi! Ünlü Kazak yazar Abdicemil Nurpeyisov hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Ünlü Kazak yazar Abdicemil Nurpeyisov hayatını kaybetti

05.02.2022 13:36
Son dakika haberi! Ünlü Kazak yazar Abdicemil Nurpeyisov hayatını kaybetti

Son dakika haberler... NUR Klasik Kazak edebiyatının yaşayan çınarı olarak bilinen ünlü yazar Abdicemil Nurpeyisov, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

NUR Klasik Kazak edebiyatının yaşayan çınarı olarak bilinen ünlü yazar Abdicemil Nurpeyisov, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kazakistan Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Kazak edebiyatının önemli ismi Nurpeyisov, Almatı'da hayatını kaybetti.

1924'te Aral Gölü yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Nurpeyisov, ilk eserini 18 yaşında gittiği İkinci Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra kaleme aldı.

Nurpeyisov, savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kurlyanda'yı 1950'de okurlarıyla buluşturdu.

Yazarın adını tüm dünyaya duyuran ve birçok yabancı dile çevrilen büyük eseri üç başlıktan oluşan Kan men Ter (Kan ile Ter) adlı romanı oldu.

Nurpeyisov, 1960'larda zengin Kazakçasıyla kaleme aldığı Kan men Ter'de söz konusu dönemdeki sıkı sansüre rağmen halkın ve ülkenin sosyal hayatını tüm gerçekleriyle anlatmayı başardı.

Bunun yanı sıra Nurpeyisov, memleketi ve eserlerinde hep sevgi ile bahsettiği Aral Gölü'nün kaderine kayıtsız kalmadı. 2000'de yazdığı "Songy parız" (Son görev) adlı romanında Aral Gölü'nü tehdit eden unsurlara dikkati çekti.

YORUMLAR
500

İkinci Dünya Savaşı, Kazakistan, Aral Gölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ünlü Kazak yazar Abdicemil Nurpeyisov hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ünlü Kazak yazar Abdicemil Nurpeyisov hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement