Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı

20.12.2020 21:16
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı, System.String[]

Son dakika haberine göre ÜNLÜ rapçi 'Tepki' lakaplı Kerem Gülsoy, klip çekimleri sırasında patlama sahnesinde alevler arasında kalarak hafif yaralandı.

ÜNLÜ rapçi 'Tepki' lakaplı Kerem Gülsoy, klip çekimleri sırasında patlama sahnesinde alevler arasında kalarak hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek çekimleri tamamladı.

'Tepki' lakaplı Kerem Gülsoy, geçtiğimiz cuma günü yeni klip için kamera karşısına geçti. 25 Aralık'ta yayınlanacak olan "Sık" isimli şarkının klip çekimleri devam ederken patlama sahnesinde ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı. Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürürken, Gülsoy hafif yaraladı. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gülsoy, sete dönerek klip çekimlerini tamamladı.

"SANIRIM DERİNLİK İÇİNDEKİ HESAP İŞİNİ BİRAZ BOZDUK"

Ünlü rapçi Gülsoy yaptığı açıklamada, "25 Aralık'ta bir single çalışmamız var, bunun için sette toplandık. Aslında bütün güvenlik önlemlerini aldık ama yürüdüğüm alanda bir merdiven vardı, sanırım derinlik içindeki hesap işini biraz bozduk. Patlama yaşadıktan sonra birden üstüme doğru alevler inmeye başladı ve montum tutuştu, bununla birlikte kafamın üst bölümünde yine aynı yanıcı madde sıvı ve ateşle beraber bir anda alev aldı. Tabi anlık refleks ile bir anda koşturarak oradan uzaklaştıktan sonra ilk müdahaleler yapıldı ve bir şekilde sete geri dönüp klibi bitirdik. Zorlu bir tecrübeydi. O patlama anı insan tabi garip hissediyor işin sonunda güzel bir anı olarak hayatımızda kalacak." dedi.

- İstanbul
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı
Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Patlama, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursaspor, 3-0 geri düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı 37 yaşındaki polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi         
21:19
Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti         
20:49
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu         
19:41
Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim         
19:09
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı         
17:22
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu         
13:41
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 21:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Ünlü Rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içinde kalarak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei