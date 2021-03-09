Son dakika haberi... Ünlü yazar Amin Maalouf, D&R Home'un konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Ünlü yazar Amin Maalouf, D&R Home'un konuğu oldu Açıklaması

09.03.2021 22:39
Son dakika haberi... Ünlü yazar Amin Maalouf, D&R Home'un konuğu oldu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, D&R Home'un düzenlediği çevrim içi etkinliğe konuk oldu.

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip olan yazar Amin Maalouf, D&R Home'un düzenlediği çevrim içi etkinliğe konuk oldu.

Moderatörlüğünü sunucu ve yazar Cansu Canan Özgen'in üstlendiği etkinlik, D&R'nin Instagram hesabından canlı yayınlandı.

Maalouf, söyleşide yeni çıkan romanı "Empedokles'in Dostları"nı, kitabın yazılış sürecini, neden bu kez geleceğe yöneldiğini ve dünyadaki sorunlara ilişkin görüşlerini anlattı.

"Geçmiş bizim için bir rehberdir, geçmişi anlarsan geleceği de anlarsın"

Okuyucularıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Maalouf, "Yıllardır dünyanın geleceğinden endişeliyim. Bu kitabı da bir ilham olması için yazdım. Ana karakter yalnız kaldığı adada, dünyanın sonu olduğunu düşünüyor ama tabii ki bir umut var. Kitapta o umudun neler olabileceğini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Maalouf, geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantı bizim nereye gittiğimizi anlamamızı sağlar. Geçmiş bizim için bir rehberdir, geçmişi anlarsan geleceği de anlarsın. Uzun süre geleceğimizi düşündüm. Bugünü anlamak için geçmişi anlamaya çalıştım, şimdi de geleceğin bize neler söyleyeceğini düşünüyorum. Bunları yazmaya çalışıyorum. Şimdiki zaman aslında geleceği anlatır."

Kitabındaki iki ana karakterin bir adada yalnız yaşadıklarını belirten Amin Maalouf, karakterin yaşadıklarının ve hissettiklerinin kendi hayatıyla da bir bağlantısı olduğunu ifade etti.

"Bilgi edinmenin çok yönü olsa da kendimizi geliştirmekte çok zorluk çekiyoruz"

Maalouf, roman yazarını birçok karakteri canlandıran bir aktöre benzettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karakterlerimi yazarken birçok rol oynuyor gibi düşünüyorum kendimi. Eğer karakterinin mantığını anlamazsan onu tarif edemezsin, onun gibi düşünemezsin. Onun için karakterin iç dünyasına girip onun gibi düşünmen gerekiyor. Empedokles'in dostları da dünyayı kurtarmak isteyenler. O çağda insanlar sınıflandırılmıyordu. Teknoloji ve bilim gelişmesine paralel olarak insanlık gelişmedi. Bilgi edinmenin çok yönü olsa da kendimizi geliştirmekte çok zorluk çekiyoruz. Bu kitabı Kovid-19 salgınından önce yazdım ama kitap çıkınca konuların bugün için çok uygun olduğunu gördüm. İnsanlar uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorlar ve hiçbir olumsuzluk yaşamak istemiyorlar. Hepimizin, çocuklarımız ve torunlarımızın hayatının kendi hayatımızdan daha güzel olması için beklentilerimiz var. Bilim ve teknolojinin gelişmesi insanlık için ne kadar yararlı olsa da bu gelişmelerle beraber birtakım sorunlar da geliyor. Geçmişten gelip bugünü anlamak, geleceğe de daha güzel bir perspektif sunmak gerekiyor. İnsanların birlikte yaşamaları çok önemlidir, eğer bunu öğrenirsek her şey daha güzel olabilir. Geleceği doğru yönlendirmek için hala zamanımız ve şansımız var."

Amin Maalouf'un yeni romanı "Empedokles'in Dostları", Yapı Kredi Yayınları'ndan okurlarla buluştu.

Cansu Canan Özgen, Amin Maalouf, Instagram, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Ünlü yazar Amin Maalouf, D&R Home'un konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika


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