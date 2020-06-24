Son dakika haberi... Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor

Gelen son dakika haberine göre - Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor Bolu'nun tek "saya" ustası Sedat Teke, baba mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor İlkokulda babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğini özveriyle yapıyor Bolu'da ilkokul çağlarında babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğinin...

- Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Bolu'nun tek "saya" ustası Sedat Teke, baba mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor

İlkokulda babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğini özveriyle yapıyor

BOLU - Bolu'da ilkokul çağlarında babasından öğrendiği "sayacılık" mesleğinin son temsilcisi Sedat Teke (53), 40 yıldır baba mesleğini devam ettiriyor.

Bolu'da ilkokul çağlarında babasının yanına gidip gelerek "Sayacılık" mesleğini öğrenen 2 çocuk babası Sedat Teke (53), kaybolmaya yüz tutan mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Teke, babasından öğrendikten sonra çok sevdiği ve bir daha da bırakamadığı sayacılık mesleğini Yukarı Çarşı'da bulunan 10 metrekarelik dükkanında büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Bolu'da son kalan sayacı ustası olan Teke, gelen siparişler üzerine günde 15-20 parça iş yaparak geçimini sağlıyor.

"Dikkat isteyen bir meslek"

Sayacılığın ince bir meslek olduğunu ve eleman yetişmediğini söyleyen Sedat Teke, "Bu işe baba mesleği olarak başladım. Sonra da mesleği sevdiğim için devam ettim. İlkokula başladıktan sonra babamın yanına gelip giderken mesleğe de aşina olduk. 40 yılı aşkındır bu mesleği yapıyorum. Biraz ince bir meslek. Dikkat isteyen bir meslek. Bir çırağın 3 -5 ayda öğrenebileceği bir meslek değil" dedi.

"Eleman yetişmiyor"

Bolu'da ayakkabıcılık sektörü olmadığı için elemanın da yetişmediğini belirten Teke, "Bu ayakkabıcılık sektörü Bolu'da olmadığı için eleman yetişmiyor. Ayakkabıcılık sektörü olsa meslek de ilerler, eleman da bulunur. Elemanın sosyal güvencesi olur. Ama şimdi ben burada tek başıma çalıştığım, eleman da olmadığı için ve Bolu'da ayakkabı imalatı olmadığı için eleman da yok. Bolu'da da bu işi yapan tek benim. İşim olduğu müddetçe devam edeceğim. Çünkü başka bir iş yapamam. Alıştığım için boş da duramıyorum. Sayacılık, ayakkabının altı olmadan deri aksamı olan kısmına saya deniliyor. Bunu da biz işlediğimiz için bize de sayacı deniliyor. Günlük olarak işin zorluğuna yada kolaylığına göre 15-20 çift dikiyorum. Bunlar sahipli. Kesilip bize geliyor. Biz de bunların dikişlerini dikiyoruz. İnceltilen yerlerini traş makinesinde inceltiyoruz. Sonra yapıştırıp dikiyoruz" diye konuştu.

Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Unutulmaya yüz tutan 'sayacılık' mesleğini yaşatmak için çalışıyor - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Unutulmaya yüz tutan "sayacılık" mesleğini yaşatmak için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]