Son dakika haberi... Ünye'de otel odasına giren baykuş itfaiye ekiplerince çıkartıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ünye'de otel odasına giren baykuş itfaiye ekiplerince çıkartıldı
17.10.2020 15:15
Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir otelin odasına giren kulaklı orman baykuşu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir otelin odasına giren kulaklı orman baykuşu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
İlçenin Atatürk Mahallesi'nde bulunan otelin odasına giren baykuşu bir süre uğraşmalarına rağmen çıkartamayan görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri odadaki baykuşu yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a teslim edilen baykuş veteriner hekim kontrolünden geçirildi.
Yorgun düştüğü için halsiz kaldığı anlaşılan baykuş, yem ve su verildikten sonra doğaya salındı.
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