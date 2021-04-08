Son dakika haberi! Ürdün'de 96 ve Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 96, Irak'ta 34 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 96 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 775 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 444 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 565'e, vaka sayısının 655 bin 456'ya, iyileşenlerin sayısının da 576 bin 771'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 817 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 883 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 606'ya, vaka sayısının 903 bin 439'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 799 bin 327'e çıktığı kaydedildi.