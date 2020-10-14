Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı

14.10.2020 20:37
Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı, System.String[]

Son dakika haberler: Ürdün'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 423 kişinin daha enfekte olmasıyla salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 423 kişinin daha enfekte olmasıyla salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 32 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 257'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2 bin 423 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 30 bin 550 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının da 6 bin 871'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün'de ağustos başından bu yana salgına ilişkin ölüm ve vaka sayılarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Üniversitelerde 3 haftalık sürecin sonucuna göre yüz yüze eğitim kararı verilecek Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor         
19:45
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı         
19:20
Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi Korona nedeniyle maça çıkamayan ve hükmen mağlup sayılan Napoli'nin 1 puanı silindi         
18:45
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz         
18:04
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 20:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölü ve vaka sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei