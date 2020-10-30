Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

30.10.2020 20:51
Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ürdün'de 3 bin 921 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün'de 3 bin 921 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildiği ve 92 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 772'ye, vaka sayısı 69 bin 306'ya, sağlığına kavuşanların sayısının ise 8 bin 1'e yükseldi.

Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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