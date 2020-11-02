Son dakika haberi: Ürdün'de son 24 saatte 47 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 913'e ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 877 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 913'e, vaka sayısı 81 bin 743'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 439'a yükseldi.

Ürdün'de 5 bin 877 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.