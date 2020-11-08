Son dakika haberi! Ürdün'de son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak 1233'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 519 yeni vaka tespit edildiği ve 179 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 109 bin 321, can kaybının 1233, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 380 olduğu kaydedildi.