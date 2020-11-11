Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 81 artarak 1467'ye yükseldi.
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 81 kişinin daha hayatını kaybettiği, 5 bin 419 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 126 bin 401, can kaybının 1467'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının da 9 bin 988 olduğunu bildirdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ürdün'de son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika