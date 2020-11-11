Son dakika haberi... Ürdün'de son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Ürdün'de son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

11.11.2020 21:31
Son dakika haberi... Ürdün'de son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 81 artarak 1467'ye yükseldi.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 81 artarak 1467'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 81 kişinin daha hayatını kaybettiği, 5 bin 419 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 126 bin 401, can kaybının 1467'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının da 9 bin 988 olduğunu bildirdi.

Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ürdün'de son 24 saatte 81 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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