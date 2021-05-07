Son dakika haberi! Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesini "ateşle tehlikeli bir oyun" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına son verme çağrısında bulunduğu ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yerleşim birimlerinin inşası ve genişletilmesi, Filistinlilerin arazilerine el koyulması, evlerinin yıkılması ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasının yasa dışı uygulamalar olduğunu vurgulayan Safedi, bunun bölgesel ve uluslararası bir gereklilik olan adil ve kapsamlı barışa ulaşma şansını baltaladığını aktardı.

Safedi, "Şeyh Cerrah halkını evlerinden zorla çıkarmak dünyanın engellemesi gereken bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Filistinlilere teslim ettiği belgelerle kanıtlandığı üzere, tehdit altındaki Filistinlilerin, evlerinin meşru sahipleri olduğuna dikkati çeken Safedi, işgalci güç olarak İsrail'in, uluslararası hukuka göre bu mülkiyet haklarını korumakla yükümlü olduğuna işaret etti.

Safedi paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı uygulamalara, kışkırtıcı adımlar atmaya ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesi, ateşle tehlikeli bir oyundur."

Ürdün geçen ay Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinlilerin oturdukları evlerin kira akitlerine ilişkin belgeleri Filistin yönetimine teslim etmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlarla yapılan 14 anlaşmanın onaylandığını ve Filistinli yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh CerrahMahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.