Son dakika haberi! Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

08.01.2021 22:49
Son dakika haberi! Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 989'a, Lübnan'da 1570'e ve Irak'ta 12 bin 877'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 989'a, Lübnan'da 1570'e ve Irak'ta 12 bin 877'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 1092 yeni vaka tespit edildiği, 1050 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 989'a, vaka sayısı 305 bin 163'e, iyileşenlerin sayısı da 285 bin 393'e yükseldi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 5 bin 440 yeni vaka tespit edildiği, 1386 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1570'e, vaka sayısının 210 bin 139'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 138 bin 839'a çıktığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 669 yeni vaka tespit edildiği, 1898 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 877'ye, vaka sayısının da 601 bin 424'e yükseldiği ülkede iyileşen sayısı ise 553 bin 25 oldu.

Lübnan, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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