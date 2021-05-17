Son dakika haberi! Ürdün Meclisinden hükümete "İsrail büyükelçisini kovma" çağrısı - Son Dakika

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ülkeden kovulmasını, Tel Aviv'deki Ürdün büyükelçisinin de geri çağrılmasını istedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulmunim el-Avdat, Filistin'de yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için Mecliste düzenlenen ve Başbakan Bişr el-Hasavne'nin de hazır bulunduğu oturumda konuştu.

Avdat, yaklaşık 6 saat süren ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan oturumda, Temsilciler Meclisinin tüm üyelerinin imzasını taşıyan ve "İsrail Büyükelçisinin ülkeden kovulması ve Tel Aviv'deki Ürdün büyükelçisinin geri çağrılmasının" istendiği yazının Bakanlar Kuruluna gönderildiğini söyledi.

Hasavne ise hükümetin, gönderilen yazının yanı sıra İsrail saldırılarına karşılık başka seçenekleri de değerlendireceğini ifade etti ancak ayrıntı vermedi.

Oturuma katılan 103 milletvekili de yaptıkları konuşmalarda, İsrail büyükelçisinin kovulması ve Ürdün büyükelçisinin geri çağrılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Oturum esnasında bazı milletvekilleri, Ürdün'ün Filistin'de yaşananlar konusunda resmi pozisyon almadığı eleştirisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise bu eleştirilerle ilgili olarak "Ürdün'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ilk destek veren ve bu konuda harekete geçen ülkelerden olduğunu" ifade etti.

Safedi, "Ürdün diplomasisi, Filistinli kardeşlerimize destek verilmesi ve (İsrail'in) pek çok fiiline karşı konulması konusunda katkı sağlamıştır." dedi.

Ürdün'de halk, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı hükümetten ciddi bir tavır almasını istiyor ve bu amaçla bir haftadan uzun süredir gösteriler düzenliyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı çocuk 202'ye yükseldi.