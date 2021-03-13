Son dakika haberi | Ürdün Sağlık Bakanı Obeidat, "oksijen sistemi" krizi sonrası istifa etti
13.03.2021 17:11
Son dakika gündem haberi: Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.
Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 6 hastanın hayatını kaybetmesi istifayı da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, yaşanan trajik olayın ardından istifasını sunduğunu açıkladı. Obeidat, ölümlerin 1 saatlik kesinti nedeniyle yaşandığını, olayla Savcıların soruşturma yürüttüğünü belirtti.
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da olaydan sonra hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi. - AMMAN
Son Dakika ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti