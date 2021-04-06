Son dakika haberi! Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 100, Irak'ta 33 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 100 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 6 bin 5 yeni vaka kaydedildiği, 9 bin 130 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 383'e, vaka sayısının 645 bin 449'a, iyileşenlerin sayısının da 561 bin 894'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 33 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 300 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 225 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 535'e, vaka sayısının 887 bin 291'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 789 bin 424'e çıktığı kaydedildi.