Son dakika haberi! Ürgüp'te 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ürgüp'te 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
04.03.2021 14:59
Son dakika haber... Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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