YANGIN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından Urla'nın Balıklıova Mahallesindeki makilik ve bozuk orman alanındaki yangınla ile ilgili yaptığı paylaşımda son durumu aktardı. Paylaşımda, "Yangına 10 arazöz, 15 itfaiye, 2 dozer, 2 uçak, 2 helikopter ile müdahale edilmiş, halen yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında, alevlerin Urla'nın en kuzey uçtaki mahallesi olan yangına 5 kilometre mesafedeki Barbaros Mahallesi'ne sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Öte yandan, bölgeye TOMA ekipleri de sevk edilirken, zabıta ekipleri söndürme çalışmalarına katılanlara ayran ve su dağıttı. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay drone ile yangın bölgesini inceledi. Yangın anı drone ile görüntülendi.

Yangını fark ettiğini söyleyen Ali Seyitoğlu, "Yoldan geçerken, karşı taraftan dumanların çıktığını fark ettim. İşten dönüyordum. 112'yi aradım yangın ihbarında bulundum. Ekipler geldi. Şu an söndürmek için müdahale ediyorlar" dedi.

Fırat AKAY/İZMİR,