Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavisine ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.

Urla- Karaburun kara yolundaki Balıklıova Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 35 AGU 958 plakalı otomobilde bulunan ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan Zeynep Alpsoy (26), tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde vefat etti.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Urla'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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