Son dakika haberi... Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, "Türkiye ile ilişkilerimiz konusunda zaten yeteri kadar vakit kaybettik. Geleceğe birlikte bakmalıyız ve şüphesiz Ankara sokaklarını gezen bir Uruguay büyükelçisi olacaktır yakın zamanda." dedi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bustillo, Çavuşoğlu'nun sözlerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Çavuşoğlu'nun beraber büyüme hedeflerinden ve beklentilerinden söz ettiğini vurgulayan Bustillo, ticari konuların çok önemli olduğunu, 2008'de bir çerçeve anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Bustillo, "Birlikte ilerlemek, birlikte büyüyebilmek ve birbirimizi tanıyabilmemiz, birbirimizi keşfedebilmemiz gerekiyor." diyerek iki ülkenin, halklarının menfaatine birçok şey sunabileceğine ve diğer Güney Amerika Ortak Pazarı'na (MERCOSUR) üye ülkelerin de buna dahil olacağına işaret etti.

Çavuşoğlu'nu en kısa zamanda Uruguay'ı ziyaret için davet ettiğini aktaran Bustillo, ülkesinin temsilciliğini Ankara'da açabilmek için mevkidaşıyla gerekli girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Bustillo, "Türkiye ile ilişkilerimiz konusunda zaten yeteri kadar vakit kaybettik. Geleceğe birlikte bakmalıyız ve şüphesiz Ankara sokaklarını gezen bir Uruguay büyükelçisi olacaktır yakın zamanda." dedi.

Ticari ilişkilere de değinen Bustillo, gümrük ilişkileriyle ilgili anlaşma imzaladıklarını, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmalarının imzalanacağını kaydetti.

Bustillo, bu hukuki araçlar çerçevesinde ve oluşturulacak yol haritasıyla Türkiye-Uruguay ilişkilerinin güçleneceğini söyledi.