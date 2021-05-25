Son dakika haberi... Üs bölgesine maket uçak saldırısı önlendi; 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonda 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce maket uçak saldırısı düzenlenmek istendi. Üs bölgesindeki personelin durumu fark etmesi ile saldırı girişimi önlendi. Maket uçak düşürülürken, uçağın fırlatıldığı bölgeye düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,