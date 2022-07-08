Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.
Kavgada vücuduna mermilerin isabet ettiği Ertuğrul T. (49) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ertuğrul T, kurtarılamadı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.
Zanlılardan 4'ü jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Uşak'ta 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika