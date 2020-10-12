Son dakika haberi | Uşak'ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi
12.10.2020 18:52
Son dakika haberler: Uşak'ta Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbaratlar doğrultusunda, şüpheli iki şahsı takip ederek 18 parça Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Uşak'ta Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbaratlar doğrultusunda, şüpheli iki şahsı takip ederek 18 parça Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbaratlar neticesinde, iki şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Uşak - İzmir karayolu üzerinde şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu iki araçta durdurularak jandarma ekiplerince arama çalışması yapıldı. Aramalar doğrultusunda araçta Roma dönemine ait 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan iki şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli iki şahsın çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenildi. - UŞAK
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