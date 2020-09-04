Son dakika haberi... Uşak'ta 26 kadın öğrenci FETÖ'den gözaltında - Son Dakika

UŞAK merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanmasına' yönelik yapılan operasyonda, 26 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Uşak Üniversitesi'ndeki kadın yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Geçen salı günü harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Uşak Üniversitesinde öğrenim gören 26 öğrenci, gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.