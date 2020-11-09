Son dakika haberi! Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta, haklarından çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent genelinde yaklaşık 10 gün süren çalışmaların ardından 71 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 37 kişi de serbest bırakıldı.