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Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

15.02.2022 05:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta bir kişi eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Uşak'ta bir kişi eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Önder Bulut (43) eşi Nazife Bulut'u (39) bir arkadaşından aldığı otomobile bindirerek Uşak Kent Ormanı'na götürdü.

Otomobilden inen Bulut, henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle Nazife Bulut'a ateş etti.

Ardından ağabeyi A.R. Bulut'u telefonla arayan Önder Bulut, eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyleyerek, aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Görüşmenin ardından olay yerine giden A.R. Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede, Nazife Bulut'un yaşamını yitirdiğini, Önder Bulut'un da ağır yaralandığını belirledi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nazife Bulut'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

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İntihar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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