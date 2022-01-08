Son dakika haberi: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ulubey ilçesine giden Şükrü G. (40) yönetimindeki 64 HF 101 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen N.A. (51) idaresindeki 64 AAU 798 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya savruldu, otomobil ikiye bölündü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü N.A. ile araçtaki 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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