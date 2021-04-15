Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Uşak'ta husumetli iki aile arasında kan aktı; 1 ölü 1 ağır yaralı

UŞAK - Uşak'ta önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenli Köyünde meydana geldi. İddialara göre çobanlık yapan Emrah Özdemir, dağda koyun otlatırken oradan 64 FS 380 plakalı otomobille geçen önceden husumetli olduğu öğrenilen Doğan Arslan ve Bilal Arslan ile karşılaştı. Taraflar arasında önce sözlü tartışma sonra da kavga çıktı. Kavganın ardından yanındaki pompalı tüfeği çeken Özdemir, Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen şahıslardan Doğan Arslan, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Bilal Arslan'ın da durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Emrah Özdemir ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.