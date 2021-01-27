Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksitten etkilenen anne H.D. ile çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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