Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı. Tartıştığı eşi İsmail Çakır'ı (35) bıçaklayıp öldüren S.Ç. (32) ile annesi F.S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, annesi F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün, Hacım köyünde yaşayan İsmail Çakır ila eşi S.Ç. ve kayınvalidesi F.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle S.Ç. eşini bıçaklamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, S.Ç. ve F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sivaslı, Uşak, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:37 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü