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Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 22:08
Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uşak'ta aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Seher Sokak'ta yaşayan K.İ. (79), yan komşusu Haydar Çakar'a (76) evinin önünde tabancayla ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Haydar Çakar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan K.İ, emniyete götürüldü.

K.İ'nin ilk ifadesinde komşusunun eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti

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Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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