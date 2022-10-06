Son dakika haberi: Uşak'ta otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Uşak'ta otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Dut Sokak'ta 64 NN 750 plakalı otomobiliyle seyir halindeki kafe işletmecisi Y.K'ye, plakası henüz tespit edilemeyen başka otomobilden tabancayla ateş edildi.

Yaralanan Y.K, otomobiliyle kentteki özel bir hastaneye giderken, diğer otomobil ise bölgeden uzaklaştı.

Hastanenin önünde otomobilinden indiği sırada fenalaşan Y.K'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.K, buradaki müdahalenin ardından da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Y.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.