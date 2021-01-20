Son dakika haberi: Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı - Son Dakika

Uşak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazılarını da battaniyeye sardı.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmaların da yaşandığı kentte, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama konuldu.

Ekipler, soğuk havadan dolayı bazı hayvanları battaniyeye sarıp, yattıkları yerlere battaniye serdi.

Öte yandan su kaplarındaki suların buz tutmasıyla nedeniyle de hayvanlara polis ekiplerince su verildi.