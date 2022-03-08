Son dakika haberi... Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil - Son Dakika

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlara kırmızı karanfil takdim eden ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.
Öte yandan Ankara-Uşak kara yolundaki Şeker Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlerde de araçlardaki kadınların gününü kutlayan polis ekipleri, karanfil hediye etti.
Kaynak: AA
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