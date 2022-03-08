Son dakika haberi... Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil - Son Dakika

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara kırmızı karanfil takdim eden ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan Ankara-Uşak kara yolundaki Şeker Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlerde de araçlardaki kadınların gününü kutlayan polis ekipleri, karanfil hediye etti.