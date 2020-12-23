Son dakika! Polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması - Son Dakika

Uşak'ta polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına pankart asarak, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin işlek noktalarına, "Merhametimiz, insanlığımızın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım" ve "Lütfen bu zor günlerde sokak canlarına sahip çıkalım" yazılı pankartlar astı.

Şehirdeki billboardlarda da sokak hayvanları konusunda bilgilendirici görseller yayımlandı.

Kentin çeşitli noktalarına konulmuş mama kaplarına, ekiplerce yiyecek bırakıldı.