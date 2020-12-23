Son dakika haberi: Uşak'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 litre etil alkol, 3 litre de satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslam Mahallesi ve Banaz köyündeki iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, şişelere doldurulmuş 3 litre sahte içki ve boş etil alkol bidonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.