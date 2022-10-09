Son dakika haberi... Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

09.10.2022 13:12
Son dakika haberi... Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ulubey'den kent merkezi yönüne ilerleyen Okan Ural (42) yönetimindeki 64 BM 380 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında otomobilden fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ural'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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