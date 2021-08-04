Son dakika haberi! Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kısa sürede büyüyen yangın aynı binanın içinde bulunan makinelerin de bulunduğu üretim bölümüne sıçradı. Tüm binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'ndeki bir tekstil deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak 'ta bir tekstil deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.

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