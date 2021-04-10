Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı tebrik etti.
Programda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, gösteri sundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 176. Yılı Kutlandı - Son Dakika