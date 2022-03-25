Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 365 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 130 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler, savcılık sorgususun ardından serbest bırakıldı.