Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı - Son Dakika

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
02.12.2020 21:33
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı
UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Uşak'ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.
Son Dakika Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey ölü bulundu Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı