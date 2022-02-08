Üye Girişi
Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

08.02.2022 21:34
Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

Son dakika haberler... Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı.

Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı. Meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokakta dün öğle saatlerinde, 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.

4 kişinin yaralandığı feci patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Üsküdar, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement