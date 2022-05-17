Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

17.05.2022 12:11

Son dakika 3. sayfa haberi: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Üsküdar'da seyir halindeki kamyonet kasasında giden 3'ü çocuk 6 kişinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da seyir halindeki kamyonet kasasında giden 3'ü çocuk 6 kişinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da araçların hızla seyir halinde olduğu sırada kamyonet kasasında 3'ü çocuk 6 kişi seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken o anlar bir araç kamerasına yansıdı. Otoyol üzerinde ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu esnada ilerleyen üstü kapalı kamyonetin kasasında 3'ü çocuk 6 kişinin seyahat ettiği görülüyor.

Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada Son dakika haber... Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada Son dakika haberi | Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberi | Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Üsküdar'da kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement